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Гинер отказался комментировать информацию, что Федотов станет главным тренером ЦСКА

Гинер отказался комментировать информацию, что Федотов станет главным тренером ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать информацию, что наставник «Сочи» Владимир Федотов станет главным тренером московского клуба.

«Не даю интервью по телефону», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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