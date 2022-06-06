Гинер отказался комментировать информацию, что Федотов станет главным тренером ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать информацию, что наставник «Сочи» Владимир Федотов станет главным тренером московского клуба.



«Не даю интервью по телефону», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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