Игорь Акинфеев – лучший игрок сезона в ЦСКА по версии болельщиков

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев был признан болельщиками московской команды лучшим игроком армейского клуба в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЦСКА.

По итогам опросов, которые были проведены в официальных аккаунтах ЦСКА в социальных сетях, капитан клуба Игорь Акинфеев набрал 11 458 голосов болельщиков (44%).

На втором месте расположился турецкий полузащитник Юсуф Языджи, который набрал 6 924 голоса болельщиков клуба. Третье место по итогам голосования болельщиков занял защитник Марио Фернандес, набравший 5 386 голосов.

ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 5-м месте. Армейцы набрали 50 очков по итогам 30 туров и по дополнительным показателям уступили 4-е место «Краснодару».