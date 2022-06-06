Игорь Акинфеев – лучший игрок сезона в ЦСКА по версии болельщиков
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев был признан болельщиками московской команды лучшим игроком армейского клуба в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЦСКА.
По итогам опросов, которые были проведены в официальных аккаунтах ЦСКА в социальных сетях, капитан клуба Игорь Акинфеев набрал 11 458 голосов болельщиков (44%).
На втором месте расположился турецкий полузащитник Юсуф Языджи, который набрал 6 924 голоса болельщиков клуба. Третье место по итогам голосования болельщиков занял защитник Марио Фернандес, набравший 5 386 голосов.
ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 5-м месте. Армейцы набрали 50 очков по итогам 30 туров и по дополнительным показателям уступили 4-е место «Краснодару».
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