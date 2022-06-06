Последний футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» перед финалом сезона

14 июня, в 20:00, в Hard Rock Cafe состоится заключительная игра сезона «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. Если точно знаешь, сколько раз в песне МакSим звучит слово «босиком», и что Мане – это не только известный художник, то собирай команду и скорее регистрируйся!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Игру проведет неизменный ведущий Даниил Махалин, а призы всё ещё будут самые крутые!
По итогам этого квиза окончательно сформируется общий зачёт: первые 11 команд попадают в финал напрямую, а ещё шесть участников (которые провели не меньше четырёх игр в сезоне) мы выберем путём лотереи.
Собирайте свою команду и вперёд – последний рывок перед финалом сезона!
- 6 июня 2022
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