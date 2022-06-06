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Украинский ОТТ-сервис опубликовал заявление по поводу показа российского ТВ вместо футбола

Украинский ОТТ-сервис опубликовал заявление по поводу показа российского ТВ вместо футбола
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Украинский ОТТ-сервис выступил с заявлением по поводу показа российского телевидения вместо финального матча отборочной стадии к чемпионату мира по футболу – 2022 Украина – Уэльс (0:1).

«После отражения атаки и тщательной проверки сервиса на возможные скрытые уязвимости в три ночи нашими специалистами была возобновлена работа сервиса.

Фокус кибератаки был нацелен на замену сигнала трансляций телеканалов, поэтому сервис был оперативно отключён для блокирования его распространения.

Скоординированная и спланированная именно во время показа матча сборной атака ещё раз доказывает, с кем мы имеем дело», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, украинский телеканал «Футбол 1» подвергся хакерской атаке во время трансляции финального матча отбора на ЧМ-2022 со сборной Уэльса. Вместо футбольного матча на телеэкранах началась трансляция одного из российских каналов.

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