Виктор Цыганков описал свои эмоции после того, как Украина не смогла пробиться на ЧМ-2022

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после поражения в стыковом матче со сборной Уэльса за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Это была мечта, и она была так близко. Но она никуда не делась, она остаётся с нами до следующего раза. И пока мы выходим на футбольное поле, мы всегда будем биться за неё. Потому что этого заслуживает Украина. Этого заслуживает украинский народ. Верю, что все наши великие победы ещё впереди. Слава Украине!» — написал Цыганков в своих соцсетях.

Напомним, вчера, 5 июня, Уэльс у себя дома обыграл Украину со счётом 1:0 и вышел в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Мяч в свои ворота забил нападающий украинской сборной Андрей Ярмоленко после штрафного удара в исполнении Гарета Бэйла.