Широков оценил возможное назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможное назначение наставника «Сочи» Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.



«Можно поздравить ЦСКА, если он туда перейдёт. На данный момент это представляется приобретением со знаком плюс. Если вы меняете тренера, то должны делать шаг вперёд. В данной ситуации представляется, что последние два чемпионата тренер движется только вверх. Он абсолютно точно заслужил, а для ЦСКА это хорошее приобретение.



Не кажется ли, что для Федотова переход в ЦСКА после лучшего сезона с «Сочи» — это не повышение? «Сочи» в этом сезоне в обоих матчах обыгрывал ЦСКА. В первом круге победил достаточно крупно, в первом тайме без шансов вообще. Последние два сезона кажется, что «Сочи» значительно сильнее ЦСКА. В этом плане для него это не очень хорошо.



Скорее всего, в ЦСКА у Федотова будет больше возможностей. Он может ещё сильнее себя проявить, но всё будет зависеть от него. Хочется посмотреть, как он будет работать в большой команде под давлением. Со всех сторон это интересно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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