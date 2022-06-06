Уткин прокомментировал информацию о скором назначении Федотова в ЦСКА

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что московский ЦСКА в скором времени может объявить о назначении на пост главного тренера клуба нынешнего наставника «Сочи» Владимира Федотова.
«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть и не все так считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова — нынешнего.
Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России.
- 6 июня 2022
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