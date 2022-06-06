Широков: Березуцким надо оставаться в тренерском штабе ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о будущем Алексея и Василия Березуцкого, которые находятся в тренерском штабе московского клуба.



«Считаю, что братьям надо оставаться в тренерском штабе, если они хотят расти, как тренера. Они знали философию одного тренера, который на тот момент считался одним из лучших. Сейчас будет тренер, который на данный момент один из лучших. Они сами поработали год самостоятельно. Всё это можно сложить воедино, и стать ещё более сильными тренерами. Если она останутся, то это будет правильное решение», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

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