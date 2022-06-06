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Хорватия — Франция: Мбаппе и Бензема начнут матч на скамейке запасных

Хорватия — Франция: Мбаппе и Бензема начнут матч на скамейке запасных
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Сегодня, 6 июня, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) состоится матч 2-го тура Лиги наций в группе 1 Лиги А между Хорватией и Францией. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выпустит на поле состав, который не является основным.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Мартин Эрлич, Домагой Вида, Борна Баришич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловре Майер, Йосип Брекало, Анте Будимир.

Франция: Маньян, Лука Динь, Преснел Кимпембе, Вильям Салиба, Бенжамен Павар, Мусса Диаби, Маттео Гендузи, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Виссам Бен-Йеддер, Кристофер Нкунку.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 2-й тур
06 июня 2022, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
1-й тайм
0 : 0
Франция
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