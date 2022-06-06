Кокорин и «Фиорентина» ведут переговоры о расторжении контракта
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«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях.
Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе путёвку в Лигу конференций на следующий сезон.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард сыграл в 11 матчах и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
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