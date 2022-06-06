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В «Велесе» подтвердили интерес «Рубина» к полузащитнику Майге

В «Велесе» подтвердили интерес «Рубина» к полузащитнику Майге
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Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе подтвердили интерес «Рубина» к полузащитнику Мамаду Майге.

«Поступало ли в клуб предложение от «Рубина»? Да, интерес к Мамаду есть», — сказал Путкарадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майги и уже сделал предложение столичному клубу. В финансовом плане оно выгоднее для «Велеса», чем имеющиеся от клубов РПЛ. Кроме того, самому малийцу, который недавно получил российский паспорт, казанцы тоже обещают условия лучше остальных. Однако Майга хочет выступать в Российской Премьер-Лиге.

Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова.

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