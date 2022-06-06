Орлов: если Федун винит «Зенит», то почему у «Спартака» не второе место?

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что вся Российская Премьер-Лига заточена на чемпионство одной команды, намекая на санкт-петербургский «Зенит», который выиграл золото сезона-2021/2022.



«Да всё очень просто. Если Федун указывает причиной «Зенит», то почему у «Спартака» не второе место? Когда-то Петржела говорил, что Петербургу не стать чемпионом. Это всё словеса. Но для большого футбольного шоу это хорошее высказывание», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».



Красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу. «Зенит» стал чемпионом России по футболу.