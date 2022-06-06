Орлов: супруга Федуна какую-то школу окончила. Так что семья поднимает свой IQ

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.



«Супруга Федуна, как я прочитал, какую-то футбольную школу окончила за рубежом. Так что семья поднимает свой IQ в области футбола. Но до тех пор, пока там будут менять тренера каждый год и приглашать игроков по непонятной причине, там не будет команды», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».



Красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу. «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Ранее Леонид Федун заявил, что вся Российская Премьер-Лига заточена на чемпионство одной команды, намекая на санкт-петербургский «Зенит», который выиграл золото сезона-2021/2022.