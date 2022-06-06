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Матч со сборной Франции стал для Модрича 150-м за хорватскую сборную – это рекорд

Матч со сборной Франции стал для Модрича 150-м за хорватскую сборную – это рекорд
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Для полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича матч со сборной Франции в Лиге наций (0:0, идёт первый тайм) стал 150-м за национальную команду своей страны. Этот показатель является рекордным. Ранее никто не проводил больше 134 матчей в составе хорватской сборной. Об этом в своём «твиттере» сообщает национальная команда Хорватии.

На втором месте по числу игр за сборную Хорватии расположился бывший игрок донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, на счету которого 134 игры в футболке национальной сборной. Третье место по количеству матчей за сборную занимает бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, на счету которого 114 игр за сборную Хорватии.

В первом туре Лиги наций сборная Хорватии уступила сборной Австрии со счётом 0:3.

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