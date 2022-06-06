Матч со сборной Франции стал для Модрича 150-м за хорватскую сборную – это рекорд

Для полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича матч со сборной Франции в Лиге наций (0:0, идёт первый тайм) стал 150-м за национальную команду своей страны. Этот показатель является рекордным. Ранее никто не проводил больше 134 матчей в составе хорватской сборной. Об этом в своём «твиттере» сообщает национальная команда Хорватии.
На втором месте по числу игр за сборную Хорватии расположился бывший игрок донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, на счету которого 134 игры в футболке национальной сборной. Третье место по количеству матчей за сборную занимает бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, на счету которого 114 игр за сборную Хорватии.
В первом туре Лиги наций сборная Хорватии уступила сборной Австрии со счётом 0:3.
- 6 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:24
-
23:06
-
23:01
-
22:46
-
22:27
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:48
-
19:45