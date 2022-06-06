Генеральный директор «Сочи»: Курбан Бердыев в нашем клубе? Слухи
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное появление в команде бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.
«Бердыев в «Сочи»? Это просто слухи», — цитирует Рубашко «РБ-Спорт».
Напомним, сегодня, 6 июня, появилась информация, что московский ЦСКА в скором времени может объявить о назначении на пост главного тренера клуба нынешнего наставника «Сочи» Владимира Федотова. На этом месте специалист может заменить работающего с армейцами Алексея Березуцкого.
Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России.
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