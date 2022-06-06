Яшин, Блохин, Нетто и Стрельцов попали в символическую сборную СССР от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную СССР. Состав команды был опубликован на официальном сайте IFFHS.
Команда была составлена по схеме 4-2-4. В неё вошли:
Вратарь: Лев Яшин. Защитники: Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернёв, Владимир Бессонов. Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Воронин. Нападающие: Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко.
Запасные: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Фёдор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Никита Симонян, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.
Фото: iffhs.com
IFFHS — организация, ведущая хронику истории футбола. Она была основана 27 марта 1984 года в Лейпциге. ФИФА признаёт данную организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола.
- 6 июня 2022
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