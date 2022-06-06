«Бетис» может подписать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса

«Бетис» рассматривает возможность осуществить трансфер полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщает El Desmarque. По информации источника, если Гидо Родригес, который занимает эту же позицию, покинет испанский клуб, руководство предпримет активные действия, чтобы заполучить колумбийского футболиста, выступающего за российский клуб.



Действующий контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2026 года. 28-летний колумбийский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 20 млн. В прошедшем сезоне Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми голами.