Сборная Молдавии в меньшинстве сыграла вничью со сборной Андорры в Лиге наций

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велье (Андорра) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Андорры принимала соперника по Лиге D группе 1 – национальную команду Молдавии. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.
В конце первого тайма на 44-й минуте за прямую красную карточку с поля был удалён нападающий сборной Молдавии Виктор Стыне.
Сборная Молдавии после двух сыгранных туров располагается на 2-м месте в группе, сборная Андорры занимает 3-е место. В первом туре нынешнего розыгрыша Андорра уступила Латвии со счётом 0:3, а Молдавия обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 6 июня 2022
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