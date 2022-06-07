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«ПСЖ» и «Реал» заинтересованы в хорватском полузащитнике «Ренна»

«ПСЖ» и «Реал» заинтересованы в хорватском полузащитнике «Ренна»
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Хорватский полузащитник «Ренна» Ловро Майер попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Реала». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос является давним поклонником 24-летнего игрока сборной Хорватии. В то же время, сообщается, что мадридский «Реал» рассматривает Майера как потенциальную замену для другого хорватского игрока Луки Модрича.

Отмечается, что предыдущий спортивный директор «ПСЖ» Леонардо также проявлял интерес к футболисту «Ренна». В минувшем сезоне Ловро Майер провёл за французский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт хорватского полузащитника с «Ренном» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 20 млн.

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