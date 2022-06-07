Роберт Левандовски – о своей ситуации в «Баварии»: где лояльность и уважение?

Нападающий Роберт Левандовски раскритиковал «Баварию» из-за ситуации вокруг его контракта. Ранее футболист заявил, что его время в немецком клубе закончилось. Тем не менее, мюнхенский клуб не хочет отпускать игрока.
«Если ты был в клубе столько лет и всегда был готов помочь команде, несмотря на травмы и боль, выкладывался по полной, я думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. После такого успешного пути, готовности и поддержки с моей стороны лояльность и уважение, наверное, важнее бизнеса. Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться что-то подобное? Где же тогда лояльность и уважение?», — приводит слова Левандовского 90min.
Контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.
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