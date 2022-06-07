Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски – о своей ситуации в «Баварии»: где лояльность и уважение?

Роберт Левандовски – о своей ситуации в «Баварии»: где лояльность и уважение?
Комментарии

Нападающий Роберт Левандовски раскритиковал «Баварию» из-за ситуации вокруг его контракта. Ранее футболист заявил, что его время в немецком клубе закончилось. Тем не менее, мюнхенский клуб не хочет отпускать игрока.

«Если ты был в клубе столько лет и всегда был готов помочь команде, несмотря на травмы и боль, выкладывался по полной, я думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. После такого успешного пути, готовности и поддержки с моей стороны лояльность и уважение, наверное, важнее бизнеса. Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться что-то подобное? Где же тогда лояльность и уважение?», — приводит слова Левандовского 90min.

Контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

«Я больше не хочу там играть». Левандовски уходит из «Баварии» со скандалом «Я больше не хочу там играть». Левандовски уходит из «Баварии» со скандалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022