Клопп – о продлении контракта «Ливерпуля» с Милнером: такого игрока невозможно заменить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта клуба с полузащитником Джеймсом Милнером.

«Я в восторге от этой новости. Это важно для нас. О лидерских качествах Джеймса и его влиянии в раздевалке часто говорят, и, конечно, это правильно и оправданно, но никто не должен упускать из виду его действия на поле, где он продолжает играть на уровне, который демонстрировал, что мы просто не могли позволить себе потерять его.



Его профессионализм является эталоном для любого спортсмена, и именно поэтому он задает тон этой команде своими способностями и отношением. Мы просто хотим от него того же снова, потому что такого игрока невозможно заменить. Он всё ещё может выступать на высоком уровне, и мы всё ещё нуждаемся в этом.

Поэтому я благодарен, что он ответил на звонок и согласился дать нам дополнительный год своей выдающейся карьеры. Ещё не всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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Милнер перешёл в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» в 2015 году на правах свободного агента. С тех пор он провёл за команду 289 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 44 результативные передачи.