Экс-игрок «Зенита» Паредес сообщил, что не покинет «ПСЖ» этим летом
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Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее защищавший цвета «Зенита», сообщил, что продолжит выступать за парижан.
«Этим летом я останусь в «Пари Сен-Жермен». Сейчас не время покидать клуб или присоединяться к «Бока Хуниорс», — приводит слова Паредеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Паредес выступает за «ПСЖ» с 2019 года, куда перешел из «Зенита». В минувшем сезоне он принял участие за парижан в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Паредеса с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 17 млн.
Напомним, Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
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