Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал своё будущее в команде.
«Всё как всегда. У меня остался ещё один год по контракту. Всегда ходит много слухов. Меня уже увольняли много раз каждую неделю, но чтобы попасть в такой клуб, как «ПСЖ», нужно быть отличным тренером. Я один из лучших. Такой клуб, как «ПСЖ», с возложенными на него ожиданиями, стал для нас постоянным опытом обучения. Мы были в одном шаге от победы над «Реалом», но, в конце концов, они заслужили победу. Я спокоен и наслаждаюсь отпуском. Нам, тренерам, нужно немного отдохнуть и перезарядиться», — приводит слова Почеттино Marca со ссылкой на Esport3.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отправиться в отставку Почеттино.
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