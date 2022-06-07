Гвардиола прокомментировал возможный переход Левандовского в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный переход нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Левандовски прекрасно адаптировался бы где угодно. Но я не знаю, сможет ли «Барселона» подписать его из-за своего финансового положения и позволит ли «Бавария» ему уйти», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за мюнхенцев 47 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Роберт выступал за мюнхенский клуб с 2014 года.