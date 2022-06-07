«Атлетико» всё ещё интересуется Пауло Дибалой
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Мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг аргентинского нападающего Пауло Дибалы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По данным источника, сам футболист сейчас ждёт ответ от агентов о том, какие клубы на самом деле заинтересованы в нём. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Дибалу является «Интер», который может закрыть сделку по футболисту в ближайшее время.
В ближайшее время Дибала покинет «Ювентус» и станет свободным агентом.
Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
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