«Атлетико» всё ещё интересуется Пауло Дибалой

Мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг аргентинского нападающего Пауло Дибалы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, сам футболист сейчас ждёт ответ от агентов о том, какие клубы на самом деле заинтересованы в нём. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Дибалу является «Интер», который может закрыть сделку по футболисту в ближайшее время.

В ближайшее время Дибала покинет «Ювентус» и станет свободным агентом.

Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.