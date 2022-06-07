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Флорентино Перес написал благодарственное письмо членам «Реала» по итогам сезона

Флорентино Перес написал благодарственное письмо членам «Реала» по итогам сезона
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Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к членам команды с благодарственным письмом по итогам сезона.

«Я хочу поделиться с вами радостью, которую все мы, мадридисты, испытываем в это волнующее время для нашего клуба. 14-й Кубок Лиги чемпионов, выигранный нашей командой в Париже, ещё раз вносит свой вклад в историю и легенду «Реала». Этот трофей теперь незабываем и навсегда останется в сердцах и памяти всех мадридистов во всех уголках мира. «Реал» влюбил в себя всех любителей хорошего футбола.

Наша команда выкладывалась по полной в каждой игре под руководством такого тренера, как Карло Анчелотти, который не только вошёл в историю благодаря своим трофеям, но и является ориентиром для ценностей нашего клуба. Эти игроки, многие из которых выиграли свой пятый трофей Лиги чемпионов, делают честь нашей эмблеме и нашей футболке. Но ничего из этого не произошло бы без поддержки, силы и единства наших членов и болельщиков. Их образцовое поведение и убежденность в том, что с этой эмблемой мы никогда не сдадимся, заслужили восхищение футбольного и спортивного мира. Поэтому я хотел бы передать вам от своего имени и от имени Совета директоров нашу глубочайшую благодарность. Без вашей поддержки все это было бы невозможно», — приводит текст письма Marca.

По итогам сезона «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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