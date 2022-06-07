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В преддверии ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану

В преддверии ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану
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Перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре будет установлен памятник экс-тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану в честь его знаменитого удара головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира-2006, сообщает Goal.

Статуя будет символизировать момент удара головой французского футболиста.

Такая статуя ранее уже существовала в Катаре, однако в 2013 году памятник был снят из-за опасений, что он может оскорбить местных жителей, но теперь власти страны отменили это решение, планируя поменять статуе место расположения.

Комментируя это решение, председатель музеев Катара шейха аль-Майясса аль-Тани заявила: «Эволюция происходит в обществе. Это требует времени, и люди могут сначала что-то критиковать, а потом понять и привыкнуть.

Зидан — большой друг Катара. И он отличный образец подражания для арабского мира. Искусство, как и всё остальное, — дело вкуса. Наша цель — расширить возможности людей», — приводит её слова источник.

Самые возрастные тренеры в футболе.

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