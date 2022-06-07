Ибрагимович готов согласиться на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Милане»

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович готов пойти на понижение заработной платы, чтобы остаться в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, Ибрагимович встретится с правлением «Милана» в ближайшие дни. Его восстановление займет семь-восемь месяцев после операции на колене, поэтому швед готов согласиться на более низкую зарплату, что и будет обсуждаться в ближайшее время.
40-летний нападающий перенёс операцию на левом колене. Ибрагимовичу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путём реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.
Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.
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