Артета пообещал Зинченко позицию в полузащите в случае перехода в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета пообещал украинскому футболисту «Манчестер Сити» Александру Зинченко, что в случае перехода в лондонский клуб он будет использовать его на позиции полузащитника, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на футболиста также претендует «Вест Хэм Юнайтед», однако обещание Артеты использовать игрока на профильной позиции может склонить его к переезду в стан «канониров».

В своём нынешнем клубе Александр Зинченко в основном используется на позиции левого защитника, которая не является для него родной.

Ранее сообщалось, что у Артеты, который ранее работал в тренерском штабе «Манчестер Сити», отличные отношения с Александром Зинченко.

Стоимость 25-летнего Зинченко согласно Transfermarkt составляет € 25 млн.