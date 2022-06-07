«ПСЖ» и «Реал» поборются за полузащитника сборной Хорватии

«Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» хотят приобрести атакующего полузащитника «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майера, сообщает Ger French Football News.

По сведениям источника, на футболиста также претендуют мадридский «Атлетико» и немецкий «РБ Лейпциг».

Майер перешёл в «Ренн» из «Динамо Загреб» летом прошлого года за € 13 млн. В завершившемся сезоне хорватский полузащитник провёл за «Ренн» 44 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 20 млн. Контракт с «Ренном» рассчитан до июня 2026 года.

24-летний футболист является воспитанником «Динамо Загреб». За свою карьеру он также выступал за несколько хорватских клубов.

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