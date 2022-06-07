«Бавария» намерена улучшить предложение «Ливерпулю» о трансфере Мане

Мюнхенская «Бавария» готова улучшить финансовое предложение «Ливерпулю» о трансфере нападающего Садио Мане до € 35 млн, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям источника, клубы не могут согласовать трансфер футболиста из-за разногласий о размере компенсации.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не устроила сумма, которую мюнхенцы предложили за 30-летнего сенегальского футболиста. «Бавария» предлагала € 29 млн (с учётом бонусов).
Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет € 80 млн.
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