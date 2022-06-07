«Интер» намерен сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде Лукаку

«Интер» сделает всё возможное, чтобы заполучить в двухлетнюю аренду 29-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает SempreInter со ссылкой на информацию журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Как отмечает источник, Ромелу со своей стороны сделает всё возможное и обратится с просьбой к руководству «Челси» о том, чтобы оно приняло соответствующее предложение «Интера». Начиная с Рождества Лукаку находился в постоянном контакте с тренерским штабом и руководством итальянского клуба, сообщая им о желании вернуться в стан «нерадзурри» даже с учётом сокращения заработной платы на треть.
Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне за «Челси» Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.
- 7 июня 2022
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:06
-
07:37
-
07:02
-
06:48
-
06:28
-
05:26
-
04:56
-
04:38
-
04:15
-
03:54
-
03:33
-
03:10
-
02:52
-
02:30
-
02:05
-
01:57
-
01:27
-
01:11
-
00:44
-
00:39
-
00:25
-
00:23
-
00:06
- 6 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:24
-
23:06
-
23:01
-
22:46