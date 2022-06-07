«Интер» намерен сделать предложение «Челси» по двухлетней аренде Лукаку

«Интер» сделает всё возможное, чтобы заполучить в двухлетнюю аренду 29-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает SempreInter со ссылкой на информацию журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как отмечает источник, Ромелу со своей стороны сделает всё возможное и обратится с просьбой к руководству «Челси» о том, чтобы оно приняло соответствующее предложение «Интера». Начиная с Рождества Лукаку находился в постоянном контакте с тренерским штабом и руководством итальянского клуба, сообщая им о желании вернуться в стан «нерадзурри» даже с учётом сокращения заработной платы на треть.

Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне за «Челси» Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.