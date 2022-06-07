«Ювентус» предлагает за Морату в два раза меньше суммы, требуемой «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, выступающий за команду на правах аренды из «Атлетико», хочет остаться в туринской команде. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, «Ювентус» не готов платить за 29-летнего Морату € 35 млн — сумму, которая прописана в контракте Альваро в качестве опции выкупа для итальянской команды. Туринцы готовы предложить € 15 млн и бонусы. Стороны проведут переговоры.



Соглашение между Моратой и «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/2023. C июля 2017 по январь 2019 года Альваро играл в чемпионате Англии за лондонский «Челси».

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