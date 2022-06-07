Аршавин — о требованиях «Спартака» к Суперкубку: они ищут проблему там, где её нет

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу требований «Спартака» к предстоящему Суперкубку России. Ранее красно-белые направили в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинули ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести Суперкубок в «Лужниках».

«Спартак» просит пригласить иностранных судей на Суперкубок? Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю. Сейчас должны судить наши, российские арбитры. Тем более с учётом VAR вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где её нет.

Приглашение иностранного арбитра означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артёма Кучина из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке.

Выбор места проведения Суперкубка путём жеребьёвки? Это самое странное, что я слышал, — всерьёз рассматривают вариант выбрать город через жеребьёвку? Мягко говоря, сомнительное решение, бред какой-то, смысла вообще никакого, когда квота на билеты и так распределяется 50 на 50», — приводит слова Аршавина Sport24.