Видеообзоры матчей Беларусь — Азербайджан и Андорра — Молдавия в Лиге наций

Вчера, 6 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы C3 между Беларусью и Азербайджаном. Команды играли на стадионе «Караджордже — Войводина» в Нови-Саде (Сербия). Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.
Беларусь сыграла вничью с Азербайджаном в рамках Лиги наций:
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Также вчера, 6 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы D1 между Андоррой и Молдавией. Команды играли на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велье (Андорра). Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.
Сборная Андорры сыграла вничью с Молдавией в матче Лиги наций УЕФА:
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- 7 июня 2022
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