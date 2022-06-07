Видеообзор победы сборной Казахстана в матче со сборной Словакии в Лиге наций
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Вчера, 6 июня, на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия) в рамках второго тура Лиги наций сборная Словакии принимала соперника по Лиге С, группе 3 – национальную команду Казахстана. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Казахстана.
В середине первого тайма, на 26-й минуте, счёт открыл полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, ему ассистировал Эльхан Астанов. Этот гол стал для сборной Казахстана победным.
Сборная Казахстана переиграла сборную Словакии в матче Лиги наций:
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Сборная Казахстана после двух сыгранных туров лидирует в своей группе Лиги наций. Ранее подопечные Магомеда Адиева переиграли Азербайджан со счётом 2:0.
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