Видеообзор победы сборной Казахстана в матче со сборной Словакии в Лиге наций

Вчера, 6 июня, на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия) в рамках второго тура Лиги наций сборная Словакии принимала соперника по Лиге С, группе 3 – национальную команду Казахстана. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Казахстана.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, счёт открыл полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, ему ассистировал Эльхан Астанов. Этот гол стал для сборной Казахстана победным.

Сборная Казахстана переиграла сборную Словакии в матче Лиги наций:

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Сборная Казахстана после двух сыгранных туров лидирует в своей группе Лиги наций. Ранее подопечные Магомеда Адиева переиграли Азербайджан со счётом 2:0.