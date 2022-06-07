Стукалов — о матче «Уфы» с «Оренбургом»: на 91-й ушёл, думал, до конца дожмём эту ситуацию

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, почему ушёл в подтрибунное помещение на 90+1-й минуте ответного матча с «Оренбургом». Спустя три минуты оренбуржцы забили победный мяч и вышли в Российскую Премьер-Лигу.

«О чём я думал в последние минуты матча? Нет. Я был поглощён игрой. В конце, минуте на 91-й, я ушёл. Напряжение было настолько серьёзное. Мы всё, что могли, уже сделали. И Агаларов уже в раздевалке сидел, так как тоже очень сильно переживал. Здесь сложно что-то сказать. Гол ведь пришёл не через какие-то супердействия. Было стечение обстоятельств. Я думал, что мы до конца дожмём эту ситуацию и счёт останется прежним», — приводит слова Стукалова «Спорт Бизнес Online».

В следующем сезоне «Уфа» сыграет в Футбольной национальной лиге. Алексей Стукалов расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон.