Директор по развитию РФС: «Анжи» пытались спасти, но долги — десятки миллионов рублей

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация пыталась спасти «Анжи».
«У «Анжи» длящееся дело, у клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие — десятки миллионов рублей.
Клуб нашел партнёров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. Комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу. Формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. При том что генеральный директор «Анжи» проделал огромную работу и пытался спасти клуб. Но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию», — сказал Митрофанов журналистам.
- 7 июня 2022
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