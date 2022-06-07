Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор по развитию РФС: «Анжи» пытались спасти, но долги — десятки миллионов рублей

Директор по развитию РФС: «Анжи» пытались спасти, но долги — десятки миллионов рублей
Комментарии

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация пыталась спасти «Анжи».

«У «Анжи» длящееся дело, у клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие — десятки миллионов рублей.

Клуб нашел партнёров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. Комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу. Формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. При том что генеральный директор «Анжи» проделал огромную работу и пытался спасти клуб. Но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию», — сказал Митрофанов журналистам.

Новость по теме
В РФС рассказали, что «Томь» не предоставила «ни одной копейки» гарантии участия в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022