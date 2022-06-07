Экс-тренер «Уфы»: у нас был только бюджет, который Газизов копил с продаж игроков

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о финансовой ситуации в команде.

«С момента моего прихода в «Уфу» команда живёт в неопределённости с точки зрения финансирования, задач и возможностей. Я приходил в команду в сложный период. У нас было шесть матчей, и мы спаслись. Дальше, на мой взгляд, должно было последовать развитие команды, прогресс. Но летом Газизов мне сказал, что у нас есть только бюджет, который он копил с продаж футболистов в предыдущие годы. Дополнительного финансирования нет, а мы не можем ни взять футболистов, ни расстаться с игроками, которые, по мнению тренерского штаба, не соответствуют идеям, которые мы хотели внедрить.



И мы все ждали. Я к нему приходил, а он говорил: «Лёша, ну что я могу сделать? Вот у меня есть определённая сумма, я её раскидал до Нового года. Дальше этой суммы я пойти не могу. Мне обещает правительство республики, что будет спонсор, дополнительный бюджет». И так было весь год – и летом, и зимой. У нас не было ничего. После «Оренбурга» мы сели, и я услышал то же самое. Ему сложно одному. Он один, без помощи республики.



Надо просто определиться руководству Башкортостана, в каком статусе ему нужна команда. Просто чтобы была или чтобы она реально прославляла республику? Ведь была же и Лига Европы, была заинтересованность в команде. Весь год в прессе писалось чуть ли не каждую неделю, что вот скоро будет спонсор. После сезона я задал свои вопросы, Газизов сказал, что не знает, что будет завтра, кто уйдёт, кто придёт, какое будет финансирование», — приводит слова Стукалова Спорт Бизнес Online.