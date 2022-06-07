АПЛ в ближайшее время намерена разорвать телевизионный контракт с «Матч ТВ»
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В сезоне-2022/2023 в России не покажут чемпионат Англии. Руководство английской Премьер-лиги на экстренном собрании в четверг, 9 июня, намерено разорвать телевизионный контракт с российским вещателем «Матч ТВ». Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, российский холдинг приобрёл права на показ матчей английской Премьер-лиги в июле прошлого года. В сообщении отмечается, что клубы АПЛ из-за отказа от сделки с российским телевещателем не получат € 48 млн – именно в эту сумму оценивалась сделка.
В марте английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko. Сервис владел правами на показ АПЛ на территории Российской Федерации с 2019 года.
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