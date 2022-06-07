«Барселона» может ввести потолок зарплат для футболистов клуба

«Барселона» хочет ввести потолок зарплат для футболистов клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с предложением ограничить доходы футболистов каталонского клуба. Лапорта считает, что игроки сине-гранатовых не должны зарабатывать более € 10 млн в год. Как отмечается в сообщении, футболисты «Барселоны» согласны с этим предложением функционера клуба.

В сообщении также подчёркивается, что в том случае, если польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски всё-таки перейдёт в каталонский клуб, он будет зарабатывать € 9 млн в год. Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» — приоритетный выбор для польского форварда. Однако ещё ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в том, что «Барселона» может себе позволить подписать Левандовского в нынешних экономических условиях.