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«Барселона» может ввести потолок зарплат для футболистов клуба

«Барселона» может ввести потолок зарплат для футболистов клуба
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«Барселона» хочет ввести потолок зарплат для футболистов клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с предложением ограничить доходы футболистов каталонского клуба. Лапорта считает, что игроки сине-гранатовых не должны зарабатывать более € 10 млн в год. Как отмечается в сообщении, футболисты «Барселоны» согласны с этим предложением функционера клуба.

В сообщении также подчёркивается, что в том случае, если польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски всё-таки перейдёт в каталонский клуб, он будет зарабатывать € 9 млн в год. Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» — приоритетный выбор для польского форварда. Однако ещё ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в том, что «Барселона» может себе позволить подписать Левандовского в нынешних экономических условиях.

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