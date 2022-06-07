Тихонов — о Федотове в ЦСКА: нужно быть готовым к работе с такими командами

Бывший российский футболист Андрей Тихонов отреагировал на слухи о назначении главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в ЦСКА.
«Покидать клуб, когда у тебя вроде всё есть: и команда, и поставленная игра, и поддержка руководства… Сочи — замечательный город. Уходить в ЦСКА… Понятно, что на повышение. А если бы Федотов сейчас ушёл в «Спартак», он бы уходил на повышение? В ЦСКА — какая разница? Кто второе место занял?
Нужно быть готовым к работе с такими командами. Если он в «Сочи» проиграет 3–4 игры, ему никто слова не скажет. Сейчас проиграет 3–4 игры вначале с ЦСКА, его попросят… Вот о чём речь. Это большие клубы, нужно быть готовым там работать. Федотов работал в «Оренбурге». Какая была задача? Не вылететь. Сейчас «Сочи» стрельнул здорово, всё есть у тебя, работай дальше», — рассказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 7 июня 2022
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