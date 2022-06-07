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Тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ»

Тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ»
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, конкурентом Кристофа Галтье в борьбе за эту должность является лишь один тренер, но его имя пока не раскрывается.

В сообщении отмечается, что в частных беседах тренер «Ниццы» уже не скрывает, что хочет стать главным тренером «ПСЖ». Луис Кампос, которого в скором времени должны объявить как нового спортивного директора парижского клуба, ранее уже работал с Галтье в «Лилле».

Отмечается, что «ПСЖ» ещё предстоит договориться с «Ниццей» о переходе тренера в том случае, если они в конечном итоге остановятся на кандидатуре Галтье.

Также по информации источника, 55-летний наставник «Ниццы» рассматривает вариант ухода из клуба, даже если он не договорится с действующим чемпионом Франции. В числе потенциальных кандидатов на замену Галтье называются Люсьен Фавр, Венсан Компани или Марко Розе.

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