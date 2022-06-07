Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заинтересован в том, чтобы возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, конкурентом Кристофа Галтье в борьбе за эту должность является лишь один тренер, но его имя пока не раскрывается.
В сообщении отмечается, что в частных беседах тренер «Ниццы» уже не скрывает, что хочет стать главным тренером «ПСЖ». Луис Кампос, которого в скором времени должны объявить как нового спортивного директора парижского клуба, ранее уже работал с Галтье в «Лилле».
Отмечается, что «ПСЖ» ещё предстоит договориться с «Ниццей» о переходе тренера в том случае, если они в конечном итоге остановятся на кандидатуре Галтье.
Также по информации источника, 55-летний наставник «Ниццы» рассматривает вариант ухода из клуба, даже если он не договорится с действующим чемпионом Франции. В числе потенциальных кандидатов на замену Галтье называются Люсьен Фавр, Венсан Компани или Марко Розе.
- 7 июня 2022
-
11:47
-
11:44
-
11:40
-
11:32
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:58
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:28
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:17
-
09:12
-
09:03
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:06