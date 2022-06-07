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В «Спартаке» рассказали, что «Атлетико Паранаэнсе» не собирается выкупать Педро Рошу

В «Спартаке» рассказали, что «Атлетико Паранаэнсе» не собирается выкупать Педро Рошу
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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани отреагировал на слухи о том, что «Атлетико Паранаэнсе» хочет полноценно выкупить арендованного у красно-белых Педро Рошу.

«Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши. Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений», – приводит слова Каттани Metaratings.

Напомним, в составе «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша стал обладателем Южноамериканского кубка — 2021.

Роша перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» из московского «Спартака» на правах аренды в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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