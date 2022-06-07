Два клуба АПЛ заинтересованы в бывшем защитнике ЦСКА Родриго Бекао

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Tutto Udinese.

По информации источника, в услугах бразильского защитника заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». В сообщении отмечается, что «Удинезе» готов продать 26-летнего бразильского игрока за € 20 млн.

Напомним, что Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА в сезоне-2018/2019. Бразильский игрок обороны перешёл в армейский клуб на правах аренды из клуба «Баия».

В минувшем сезоне Родриго Бекао провёл за «Удинезе» 36 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильского футболиста в € 5 млн.