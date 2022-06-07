Экс-тренер «Уотфорда»: не имею ничего против того, чтобы поработать в России
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Сербский тренер Владимир Ивич заявил, что готов поработать в Российской Премьер-Лиге, однако отказался обсуждать интерес конкретных клубов, о котором писали местные СМИ. Ранее Ивича связывали с ЦСКА и «Динамо».
«Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда. Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».
Напомним, 45-летний Ивич после завершения профессиональной карьеры футболиста тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» из Тель-Авива и английский «Уотфорд». Во время работы в Греции Ивич был признан лучшим тренером сезона-2016/2017.
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