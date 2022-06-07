Газизов — о решении суда в деле со «Спартаком»: сейчас удовлетворения у меня нет
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Главный тренер «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении Октябрьского суда города Уфы взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в его пользу.
«Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся эта история будет длиться не менее полутора-двух лет. Поэтому сейчас то, что происходит в первых судах, вторых, третьих, всё это будет идти до конца. Сейчас удовлетворения у меня нет. Почему? Потому что, пока не закончится судебная коллизия, смысла об этом говорить нет», — рассказал Газизов на пресс-конференции.
С июля по декабрь 2020 года Газизов был генеральным директором московского «Спартака». Иск был заявлен на € 1 млн на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.
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