Газизов — о решении суда в деле со «Спартаком»: сейчас удовлетворения у меня нет

Главный тренер «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении Октябрьского суда города Уфы взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в его пользу.

«Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся эта история будет длиться не менее полутора-двух лет. Поэтому сейчас то, что происходит в первых судах, вторых, третьих, всё это будет идти до конца. Сейчас удовлетворения у меня нет. Почему? Потому что, пока не закончится судебная коллизия, смысла об этом говорить нет», — рассказал Газизов на пресс-конференции.

С июля по декабрь 2020 года Газизов был генеральным директором московского «Спартака». Иск был заявлен на € 1 млн на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.