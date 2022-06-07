Газизов — о лицензии «Факела»: вопрос не ко мне, а к руководству РФС

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг получения «Факелом» лицензии для участия в РПЛ.

«19 мая было собрание Российской Премьер-Лиги, на котором присутствовал Митрофанов. Мы попросили, чтобы он из руководителей Российского футбольного союза присутствовал. На этой встрече лично я задал вопрос о том, кто имеет лицензии на выступления в РПЛ. Мне было отвечено, что такую лицензию имеют пять клубов, «Факела» среди них не было. Я вообще не рассчитывал, что они у нас есть.



Понятно, это очень сильная команда, они заслужили играть в РПЛ по спортивному принципу, но они не имели лицензии. Как получилось, что 21-го числа им дают лицензию, — для меня секрет. Мы готовились к игре со «СКА-Хабаровск» или «Енисеем», мы даже заказывали туда самолёт. Когда оказалось, что в стыках будет «Оренбург», то нам этот вариант оказался даже ближе.

Что произошло за два дня? Вопрос не ко мне, а к руководству РФС. Когда я задавал вопрос, присутствовали все, могут подтвердить все руководители клубов», — рассказал Газизов на пресс-конференции.