Поль Погба: ты можешь быть лидером, но даже лидер иногда нуждается в поддержке

Футболист сборной Франции Поль Погба признался, что даже лидер клуба иногда нуждается в поддержке и ему важно чувствовать это от одноклубников.
«Каждый хочет чувствовать себя любимым, любому человеку нужно это. Это нужно душе. Важно ощущать, что тебя ценят. Когда ты делаешь что-то хорошо, то хочешь услышать: «Ты молодец». Даже взрослым людям это необходимо. Приятно чувствовать, что твою работу ценят, что тобой довольны.
Если случается неудача, а кто-то подходит к тебе и говорит: «Спокойно, всё хорошо, так бывает», – это даёт огромный заряд эмоций. Это важно. Важно слышать определённые вещи от партнёров по команде. А уже потом ты можешь помочь им.
Мне нравится общаться с людьми. Ты можешь быть лидером, но даже лидер иногда нуждается в поддержке», – сказал Погба в эфире YouTube-канала Uninterrupted.
- 7 июня 2022
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