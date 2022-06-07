В Москве открылись новые поля CityFootball — Сокольники

Футбольный центр CityFootball — Сокольники открывает четыре новых поля под открытым небом для игры в футбол в формате 5*5. Обновлённый комплекс, включающий в себя в общей сложности девять открытых и три крытые площадки, находится в 15 минутах езды от центра Москвы на территории парка Сокольники.
В футбольном центре можно приобрести абонементы для игровых и функциональных тренировок в группах разного уровня, а также присоединиться к Лиге CityFootball в формате 5*5 или арендовать поле для игры с друзьями и коллегами. Помимо этого, в комплексе есть комфортные раздевалки с душевыми, зона отдыха, ресепшен и парковка.
Забронировать поле или записаться на пробную тренировку в футбольном центре на улице Короленко, 1а можно уже сейчас на cityfootball.ru.
- 7 июня 2022
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